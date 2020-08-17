Son Dakika | Devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA