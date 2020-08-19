Son Dakika | Devrilen minibüsteki çift hayatını kaybetti

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Devrilen minibüsteki çift hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti.

Kaza Seydişehir-Konya Karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Elibol idaresindeki 06 BA 2520 plakalı Volkswagen marka minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Zeynep Elibol olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA