Son Dakika | Devlet hastanesi çamaşırhanesinde korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Devlet hastanesi çamaşırhanesinde korkutan yangın

Son Dakika | Devlet hastanesi çamaşırhanesinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli Devlet Hastanesi'nde sabaha karşı yangın meydana geldi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde sabaha karşı yangın meydana geldi. Çamaşırhanede başlayan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli Devlet Hastanesi'nin Çocuk Acil Servisi'nin arkasında yer alan çamaşırhaneden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden personeller ve hastalar yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Kısa sürede kontrol altına alınan alevler büyümeden söndürüldü. Yangından kimse yara almadan kurtulurken, ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Son Dakika | Devlet hastanesi çamaşırhanesinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mardin'de işe gitmeyen genç doktor evinde ölü bulundu
Mardin'de işe gitmeyen genç doktor evinde ölü bulundu
Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı
Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Varank Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Ebru Gündeş İlyas Tetik İbrahim Selim
Spor Diego Arda Turan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Devlet hastanesi çamaşırhanesinde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 09:52:47. #1.14#

title