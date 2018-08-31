Devlet Bahçeli'den Yerel Seçim Açıklaması: Türkiye'de PKK'nın Yöneteceği Belediye Olmamalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesinin düzenlediği toplu açılış töreninde konuştu. Yerel seçimlerle ilgili açıklamalar yapan Bahçeli, "7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalıdır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da halka hitap etti. Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"KRİZ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPANLAR VATAN HAİNİDİR"

Müttefiklik ilişkisi yara almıştır. S-400'e karşı F-35 kozu sürülmüştür. Bu küstahça ve kural dışı bir muameledir. Kimden ne alacağımızı, ne satacağımızın tayin hakkı ne zaman ABD'ye geçmiştir. Yaşananlar maksatlı, marazi ve düşmancadır. Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur. Türkiye'yi teslim almaya papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizin pes ettirmeye güçleri yetmeyecektir. Zalimlerin gözüne girmek için felaket tellallığı yapanlar, ekonomik yıkıma destek olan, kriz çığırtkanlığı yapan kim varsa tescilli vatan hainidir. Türkiye bu günleri milli dayanışma ile atlatacaktır. Yokuşu çıktık nefesi alıp rahatlayacağız. Pek çok saldırıyı püskürttük yine yaparız.

"HÜKÜMETE DESTEĞİMİZ TAM"

Bizi yenemeyecekler, yıkamayacaklar. Döviz, faiz, enflasyonda boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Hükümete desteğimiz tam.

"TÜRKİYE'DE PKK'NIN YÖNETECEĞİ BİR BELEDİYE OLMAMALIDIR"

Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği dönemde MHP yine uzlaşmalı, sağ duyulu duruşunu devam ettirecektir. Elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmiyoruz. Denizden geçmişken derede boğulmayı çok maliyetli, Türkiye'ye büyük bir kötülük olarak görüyoruz. 7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. İnşaa faaliyeti en temel gündemdir. Kararlılık devam etmektedir. Merkez yönetimlerle, yerel yönetimlerin çatışmasının ülkemizi krize sürükleyeceği kesindir. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 27 bölge zillete kendini kaptıran yönetimlerin eline geçmemelidir. Bu bir tarihi sorumluluktur. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalıdır. 15 Temmuz öncesine dönülmemelidir.