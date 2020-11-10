Son Dakika: Devir teslim töreni olacak mı? Berat Albayrak devir teslim törenine katılacak mı?
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Son Dakika: Devir teslim töreni olacak mı? Berat Albayrak devir teslim törenine katılacak mı?

10.11.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:05
Son Dakika: Devir teslim töreni olacak mı? Berat Albayrak devir teslim törenine katılacak mı?

Berat Albayrak'ın istifası sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. Peki, devir teslim töreni olacak mı? Berat Albayrak devir teslim törenine katılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan için devir teslim töreninin olup olmayacağı merak konusu.Devir teslim töreni olacak mı? Berat Albayrak devir teslim törenine katılacak mı?

DEVİR TESLİM OLACAK MI?

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlıkta devir teslim töreninin ne zaman yapılacağı sorusuna ise "Berat Bey'in rahatsızlığı nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak" ifadeleriyle yanıt verdi.

BERAT ALBAYRAK NE SÖYLEDİ?

Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı istifa paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" cümleleri yer almıştı.

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