Son Dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

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Son dakika haber... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Çocuklarımıza insan haklarının güvence altına alındığı, özgürlükçü, adil, laik ve demokratik bir Türkiye'yi miras bırakmak istiyoruz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Çocuklarımıza insan haklarının güvence altına alındığı, özgürlükçü, adil, laik ve demokratik bir Türkiye'yi miras bırakmak istiyoruz." dedi.

Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Birinci Meclis'i ziyaret etti.

Birinci Meclis binası önünde açıklama yapan Babacan, tarihin 101 yıl önce 23 Nisan 2020'de, Türk milletinin eşsiz atılımına tanıklık ettiğini belirterek, Birinci Mecliste, öğretmenler, çiftçiler, askerler, bürokratlar, din adamları, ticaret erbabının el ele vererek, ülkeyi işgalden kurtarmak için büyük bir çaba gösterdiğini söyledi.

Milli Mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu'nun dört bir yanından gelerek, Kurtuluş Savaşı Mücadelesinin örgütlendiği Birinci Meclise omuz veren tüm mebusları saygı, rahmet ve minnetle anan Babacan, zor günlerde, savaş şartlarında her biri kimliğiyle, fikirleriyle yöresini temsil eden mebusların ulusal egemenliği yaşattıklarını anlattı.

Ali Babacan, şunları kaydetti:

"Biz, geçmişten aldığımız bu çok değerli mirasa sahip çıkmak için buradayız. Bu miras, en zor şartlar altında yılmadan mücadele etmenin mirasıdır. Bu mirasın orta yerinde, 'milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' şiarı yazmaktadır. Bu miras, savaş koşullarında bile, gücünü milli egemenliğimizden alanların mirasıdır. DEVA Partisi olarak bu mirası yaşatmak ve çocuklarımıza ulaştırmak için buradayız. Tıpkı Birinci Mecliste olduğu gibi, yeni yönetim sisteminin nasıl kurulacağını konuşmak için buradayız. Çünkü biz, çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için halk egemenliğini yeniden tesis etmek için çalışıyoruz. Çocuklarımıza insan haklarının güvence altına alındığı, özgürlükçü, adil, laik ve demokratik bir Türkiye'yi miras bırakmak istiyoruz. Keyfi yönetimin sürekli krizlere yol açtığını biliyoruz. Bu krizlerin ülkemizi, milletimizi fakirleştirdiğine hep beraber şahit oluyoruz."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Türkiye'yi güçlendirecek en önemli kavramın adalet olduğunu, Kurucu Meclisin savaş koşullarında bile özgür tartışma ortamından taviz vermemesinin ibret alınması gerektiğini belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Babacan, açıklamasının ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren Birinci Meclis Binası'nı gezdi.

Müze ziyareti sonrasında bir gazetecinin, Birinci Meclis ile bugünkü TBMM'nin çoğulculuk anlayışı arasında ne gibi farklar olduğunu sorması üzerine Ali Babacan, şunları söyledi:

"Meclisler demokrasilerin, özgürlüklerin ve hukukun kalbidir. Meclislerin ne kadar temsil gücü yüksekse, o kadar ülkenin yönetimine yön verir. Bundan 101 yıl önce kurulan bu ilk Meclis, temsil gücü yüksek bir Meclis. Her şey kayda alınmış, tartışılanlar ve konuşulanlar kayda geçiliyor. Bu çatı altında her şey tartışılıyor. Bunlardan ders almak zorundayız. 101 sene önce Birinci Meclis çatısı altındaki birlik ve beraberlik ruhu, özgürlük, temsil gücü bugün de Türkiye'nin şiddetle ihtiyaç duyduğu kavramlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı