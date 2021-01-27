Son Dakika | DEV DALGALAR ARASINDA TEHLİKEYE RAĞMEN SELFİE MERAKI
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Son Dakika | DEV DALGALAR ARASINDA TEHLİKEYE RAĞMEN SELFİE MERAKI

27.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:37
Son Dakika | DEV DALGALAR ARASINDA TEHLİKEYE RAĞMEN SELFİE MERAKI

Son dakika gündem haberine göre Taylan Ergün / İSTANBUL DHAKaraburun'da dev dalgaların yarattığı tehlikeye rağmen selfie çektirenler kameraya yansıdı.

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA

Karaburun'da dev dalgaların yarattığı tehlikeye rağmen selfie çektirenler kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına Arnavutköy Karaburun Sahili'nde de etkisini gösterdi. Sahilde balıkçı barınaklarının bulunduğu alan, 

fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalardan nasibini aldı. Ancak fırtınaya aldırış etmeden kayalıkların üzerine çıkarak selfie çekmeye çalışanlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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