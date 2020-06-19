Son Dakika: Destek isteyen polislere yardıma giderken taksi tutan bekçilere başarı belgesi Bir son dakika haberine göre Çorum'da, bir olaya müdahale eden polis ekibinin çağrısı üzerine taksi tutarak yardıma giden iki çarşı ve mahalle bekçisine, halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayretleri, özverileri ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışları nedeniyle Çorum Valiliğince başarı belgesi verildi.

Çorum'da, bir olaya müdahale eden polis ekibinin çağrısı üzerine taksi tutarak yardıma giden iki çarşı ve mahalle bekçisine, halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayretleri, özverileri ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışları nedeniyle Çorum Valiliğince başarı belgesi verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran akşamı Kale Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde kavga olduğu ihbarı üzerine bir polis ekibi kısa sürede olay yerine intikal etti. Bıçaklı şüphelilerin zorluk çıkarması üzerine polisler, telsiz anonsuyla olay yerine takviye ekip istedi.

Bu sırada Bahabey Caddesi'nde yaya olarak görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, telsizdeki yardım anonsu üzerine kısa sürede olay yerine ulaşabilmek için taksiye bindi.

Olay yerine gelen takviye ekiplerin de müdahalesiyle olaya karışan 3 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yardım isteyen polis ekibine destek olabilmek için kısa sürede olay yerine ulaşabilmek amacıyla taksi tutan Devren ve Topuz'un davranışından haberdar olan Vali Mustafa Çiftçi, bekçilerin halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayreti, özverisi ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışı nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirilmesi talimatını verdi.

Bu arada bekçilerin taksiden inip koşarak olay yerine ulaşmalarına ilişkin görüntü de MOBESE kamerasınca kaydedildi.

"Başkalarına da örnek olmasını temenni ediyorum"

Vali Çiftçi, Valilik makamında düzenlenen törende bekçiler Devren ve Topuz'a başarı belgesi verdi.

Duyarlılıklarından dolayı bekçileri tebrik eden Çiftçi, "Arkadaşlarımız olay mahalline koşarak ulaşmalarının zor olduğunu düşünerek taksiye biniyor. Kısa süre içinde olay yerine intikal ediyorlar. İnerken de taksi ücretini teklif ediyorlar ama taksicimiz de büyük bir kadirşinaslık göstererek ücreti kabul etmiyor. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz mesleklerine bağlılık, işin maddi boyutunu da düşünmeden ceplerinden taksi ücretlerini ödemek saikiyle kısa sürede olay yerine intikal etmek üzere fedakarlık gösteriyor. Bu çalışmalarının ve gayretlerinin bundan sonra da devam etmesini ve başkalarına da örnek olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bekçilerden Devren de Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğinde görev yaptıklarını belirterek, "Haber merkezinin anonsu üzerine 3 şahsın kavgaya tutuştuğunu ve polis arkadaşlarımıza bıçak çektiğini öğrendik. Hemen ticari taksi çevirerek olaya müdahale ettik. Taksici bizi ivedi şekilde olay yerine intikal ettirdi. İnerken 'Borcumuz neyse ödeyelim.' dedik ama sağ olsun taksici ağabey de para almadı." dedi.

Törende Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz da bulundu.

Kaynak: AA