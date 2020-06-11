Son dakika! Derneğin açtığı marketin geliri, çocuk, kadın ve işçilerin sorunlarına harcanıyor Gelen son dakika haberine göre Derneğin açtığı marketin geliri, çocuk, kadın ve işçilerin sorunlarına harcanıyor İZMİR'in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bir araya gelip dernek kuran ve çocuklarla kadınlara birçok konuda destek olan gençler, şimdi de kooperatif usulü market açtı.

Derneğin açtığı marketin geliri, çocuk, kadın ve işçilerin sorunlarına harcanıyor İZMİR'in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bir araya gelip dernek kuran ve çocuklarla kadınlara birçok konuda destek olan gençler, şimdi de kooperatif usulü market açtı. Gençler, marketten elde edilen geliri yine çocukların eğitimine, kadınların ve işçilerin sorunlarına harcıyor.Çiğli'ye bağlı Harmandalı Mahallesi'nde oturan gençlerin oluşturduğu, bugüne kadar çocukların eğitimi, uyuşturucuya karşı farkındalık ve hukuki desteğe ihtiyacı olan, şiddet mağduru kadınlara destek vermek gibi birçok konuda faaliyet gösteren Harmandalı Kültür Sanat Derneği üyeleri, kooperatif marketi açtı. 'Yeni Hayat Kooperatifi' ismiyle açılan markette elde edilen gelir, çocuklar, kadınlar ve işçilerin sorunlarını çözmek için yapılan etkinliklere harcanıyor.'UYUŞTURUCUYA KARŞI, EĞİTİMİN YANINDAYIZ'Harmandalı Kültür Sanat Derneği Üyesi Selçuk Koçak, market planının yaklaşık 7 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Mahallelinin kendi imkanlarıyla kendi sorunlarını çözebilmesi adına Harmandalı Kültür Sanat Derneği'ni kurmuştuk. Uyuşturucuya karşı çalışmalar yürüttük. Eğitim ve drama çalışmaları yürüttük. Tüm bunları gerçekleştirirken, bir ekonomik altyapı gerekliliği hissettik. Marketten kazanılan para, kooperatif giderleri ile market çalışanlarının maaş ve sigortaları ödendikten sonra, üç farklı kumbaraya aktarılıyor. Birincisi çocuklar ve gençler için harcıyoruz. Onların eğitimleri için çalışmalar yürütüyoruz. Derneğimizde onlara ücretsiz dersler veriyoruz. İkincisi kadın emeği, üçüncüsü ise emek kumbarası. Hukuki desteğe ihtiyacı olan kadınlar ve işçilerin çeşitli sorunlarını çözmek için faaliyetler yürüyoruz. Bizler uyuşturucuya ve kötü alışkanlıklara karşı, eğitimin yanındayız" diye konuştu.'SÜPERMARKET YERİNE BİZDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR'Markette çalışan ve aynı zamanda dernek üyesi olan Nazlı Gün, marketin, açılmasının üzerinden henüz 1 yıl bile geçmediği için, şu anda sadece kendini döndürdüğünü belirterek, "Ancak ne yapılacağı ortak kararla ortaya çıkabilecek bir süreç. Şu an için kurgular mahalleye bir kütüphane açılması ya da bir İZMİR'in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bir araya gelip dernek kuran ve çocuklarla kadınlara birçok konuda destek olan gençler, şimdi de kooperatif usulü market açtı. Gençler, marketten elde edilen geliri yine çocukların eğitimine, kadınların ve işçilerin sorunlarına harcıyor.Çiğli'ye bağlı Harmandalı Mahallesi'nde oturan gençlerin oluşturduğu, bugüne kadar çocukların eğitimi, uyuşturucuya karşı farkındalık ve hukuki desteğe ihtiyacı olan, şiddet mağduru kadınlara destek vermek gibi birçok konuda faaliyet gösteren Harmandalı Kültür Sanat Derneği üyeleri, kooperatif marketi açtı. 'Yeni Hayat Kooperatifi' ismiyle açılan markette elde edilen gelir, çocuklar, kadınlar ve işçilerin sorunlarını çözmek için yapılan etkinliklere harcanıyor.'UYUŞTURUCUYA KARŞI, EĞİTİMİN YANINDAYIZ'Harmandalı Kültür Sanat Derneği Üyesi Selçuk Koçak, market planının yaklaşık 7 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Mahallelinin kendi imkanlarıyla kendi sorunlarını çözebilmesi adına Harmandalı Kültür Sanat Derneği'ni kurmuştuk. Uyuşturucuya karşı çalışmalar yürüttük. Eğitim ve drama çalışmaları yürüttük. Tüm bunları gerçekleştirirken, bir ekonomik altyapı gerekliliği hissettik. Marketten kazanılan para, kooperatif giderleri ile market çalışanlarının maaş ve sigortaları ödendikten sonra, üç farklı kumbaraya aktarılıyor. Birincisi çocuklar ve gençler için harcıyoruz. Onların eğitimleri için çalışmalar yürütüyoruz. Derneğimizde onlara ücretsiz dersler veriyoruz. İkincisi kadın emeği, üçüncüsü ise emek kumbarası. Hukuki desteğe ihtiyacı olan kadınlar ve işçilerin çeşitli sorunlarını çözmek için faaliyetler yürüyoruz. Bizler uyuşturucuya ve kötü alışkanlıklara karşı, eğitimin yanındayız" diye konuştu.'SÜPERMARKET YERİNE BİZDEN ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR'Markette çalışan ve aynı zamanda dernek üyesi olan Nazlı Gün, marketin, açılmasının üzerinden henüz 1 yıl bile geçmediği için, şu anda sadece kendini döndürdüğünü belirterek, "Ancak ne yapılacağı ortak kararla ortaya çıkabilecek bir süreç. Şu an için kurgular mahalleye bir kütüphane açılması ya da bir spor kulübü kurulması, son olarak da kadınlarla birlikte yeni bir kooperatifleşme sürecine girilmesi yönünde. Ancak yeterli para toplanmadığı için bunlar şu an için sadece düşüncede var olan şeyler" dedi. Gün, yıllardır aynı mahallede oturduklarını belirterek, "Mahalle ile ilişkimiz kooperatifle başlamadı. Aileler bizi tanıyor ve çocuklarını bizlere emanet edebiliyor. Biz de o çocuklara dernek çatısı altında destek veriyoruz. Onlar da mümkün olduğunca süpermarket yerine bizden alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA