Son Dakika: Deriner Barajı yüzde 77 doluluk seviyesine ulaştı
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Son Dakika: Deriner Barajı yüzde 77 doluluk seviyesine ulaştı

Son dakika haberlerine göre - Deriner Barajı yüzde 77 doluluk seviyesine ulaştı Eriyen kar suları ve yağan yağmurlar Deriner Barajı'nın su seviyesini yükseltti Artvin'de havaların ısınmasıyla eriyen kar suları ve son günlerde etkili olan yağışlar ile Deriner Barajı'nın su seviyesi yükselirken, doluluk oranı yüzde...

23.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:08

- Deriner Barajı yüzde 77 doluluk seviyesine ulaştı

Eriyen kar suları ve yağan yağmurlar Deriner Barajı'nın su seviyesini yükseltti

ARTVİN - Artvin'de havaların ısınmasıyla eriyen kar suları ve son günlerde etkili olan yağışlar ile Deriner Barajı'nın su seviyesi yükselirken, doluluk oranı yüzde 77 seviyesine ulaştı.

Artvin'de 249 metre gövde yüksekliği ile kemer barajı sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın altıncı barajı olma özelliği taşıyan Deriner Barajı'nda eriyen kar suları ve son günlerde artan yağış sonrası su seviyesi 382,95 metreye çıktı. Maksimum seviyesi 392 metre olan baraj gölü bugün itibariyle yüzde 77'lık doluluk seviyesine ulaştı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Deriner Barajı ve HES Projesi'nde yıllık 2 milyar 118 milyon kilowat saat enerji üretme kapasitesi bulunuyor.

Deriner Barajı ve HES Projesi Aşağı Çoruh Havzasında, Artvin ilinin 5 km menbasında, Çoruh Nehri üzerinde yer alıyor. 1982 yılında hazırlanan Çoruh Havzası Master Planında kilit proje olarak yer alan Deriner Barajı ve HES Projesi Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ikili işbirliği protokolü kapsamında yapılmasına karar verildi. 08 Ocak 1998 tarihinde inşaatına başlanılan Deriner Barajı ve HES Projesi 12 Aralık 2012 tarihinde dönemin Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı.

Deriner Barajı 249 m gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek barajı. 90 katlı bir gökdelene eşit yüksekliğe sahip Deriner Barajı, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa edildi. Deriner Barajının kurulu gücü 670 MW, yıllık ortalama üretim kapasitesi 2 milyar 118 milyon kWh. Deriner Barajı dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösteriliyor. 2012 yılında düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü.

Son Dakika: Deriner Barajı yüzde 77 doluluk seviyesine ulaştı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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