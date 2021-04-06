Son dakika: Dereler taştı köy sular altında kaldı
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Son dakika: Dereler taştı köy sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Dereler taştı köy sular altında kaldı

Son dakika habere göre Bursa'da yağan yağmur ve kar sularının erimesi sonucu Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çok köyü su bastı, sel sularıyla gelen taşlar köy yolunun ulaşımını durdurdu.

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Bursa'da yağan yağmur ve kar sularının erimesi sonucu Mustafakemalpaşa ilçesinde bir çok köyü su bastı, sel sularıyla gelen taşlar köy yolunun ulaşımını durdurdu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Güven köyü yağan aşırı yağmurlar ve dağdaki karların erimesiyle birlikte felaketi yaşadı. Köyün yanından geçen dere taşınca evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar sel suları sebebiyle evlerine gidemedi.

Sel sularının getirdiği taşlar köy yolunu kaplarken araçlar yolda mahsur kaldı. Köyün yolu selle birlikte gelen taşlar yüzünden 4 saat boyunca kapalı kaldı. Yolda araçlar ilerleyemezken Bursa Büyükşehir ekipleri yaptığı çalışmayla kapalı köy yolundaki taşları temizleyerek ulaşıma açtı. Vatandaşlar suların çekilmesiyle evlerine girebildi. - BURSA

Son dakika: Dereler taştı köy sular altında kaldı
Son dakika: Dereler taştı köy sular altında kaldı
Son dakika: Dereler taştı köy sular altında kaldı
Son dakika: Dereler taştı köy sular altında kaldı
Son dakika: Dereler taştı köy sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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