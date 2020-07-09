Son Dakika: Derebucak'ta maske üretim seferberliği
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Son Dakika: Derebucak'ta maske üretim seferberliği

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında başlayan maske üretim çalışmaları sürüyor.

Son Dakika: Derebucak'ta maske üretim seferberliği
09.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:08

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele kapsamında başlayan maske üretim çalışmaları sürüyor.

Derebucak Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen maske üretimi kurslara katılan kursiyer hanımlar tarafından gerçekleştiriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, ilçede yürütülen maske üretim çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Kovid-19 salgını sonrasında başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfektan ürünlerine taleplerin arttığına vurgu yapan Akçay, şunları kaydetti:

"Yoğun talep karşısında Derebucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde de gönüllü usta öğreticilerimiz harekete geçerek bir süre önce maske üretimine başlamıştı. Şimdi ise Gencek mahallemizdeki gönüllü kursiyer ve usta öğreticilerimiz ile üretime başlamış bulunuyoruz. Toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiği düşüncesinden hareket ederek, bugünlerde bizler de milli bir seferberlik ruhuyla bu kapsamda yürütülen çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan Gencek mahallemizdeki gönüllü kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

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