Son dakika: Derebucak'ta KADES uygulaması tanıtıldı
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Son dakika: Derebucak'ta KADES uygulaması tanıtıldı

21.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:14
Son dakika: Derebucak'ta KADES uygulaması tanıtıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Derebucak ilçesinde, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması tanıtıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) mobil uygulaması tanıtıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kaymakamlık öncülüğünde yürütülen faaliyette, ilçe merkezindeki pazar yerinde kurduğu stantta, KADES uygulamasının önemi hakkında bilgiler verdi.

Kolluk kuvvetleri, uygulamayla ilgili bazı mahallelerde de çalışma yürüttü.

Polis ve jandarma personeli, kadına karşı şiddetle mücadele için, "Lütfen bu uygulamayı cep telefonlarımıza indirelim ve etrafımızdakilere de indirmelerini söyleyelim." tavsiyesinde bulunduğu kadınlara uygulamanın indirilmesi konusunda da yardımcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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