Son Dakika | Depremzedeler için jandarma da seferber oldu
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Son Dakika | Depremzedeler için jandarma da seferber oldu

27.12.2020 23:00 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:04
Son Dakika | Depremzedeler için jandarma da seferber oldu

Son dakika haberleri... Elazığ'da bugün meydana gelen deprem sonrasında tüm kurumlar gibi jandarmada depremzedeler için yardıma koştu.

Elazığ'da bugün meydana gelen deprem sonrasında tüm kurumlar gibi jandarmada depremzedeler için yardıma koştu.

Bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın talimatıyla tüm kurumlar gibi il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de seferber oldu.Deprem bölgesinde jandarma ekipleri bir taraftan hasar tespit çalışmaları yaptı, diğer taraftan da evi hasar alan depremzedelere yardım etti. Kış şartlarının hissedildiği, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların daha da arttığı bu noktada evi hasar alan vatandaşlar, valilik koordinesinde konteynerlere yerleştirildi.Depremzedelerin eşyalarını taşımalarınada jandarma ekipleri yardım etti. - ELAZIĞ

Son Dakika | Depremzedeler için jandarma da seferber oldu
Son Dakika | Depremzedeler için jandarma da seferber oldu
Son Dakika | Depremzedeler için jandarma da seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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