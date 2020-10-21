Son dakika depremleri: Nerede deprem oldu? Kandilli-AFAD son depremler
Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...
Bugün nerede deprem oldu? Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli de son depremleri listeliyor. Buna göre 21 Ekim Çarşamba günü saat 09.48 sıralarında Akdeniz Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Diğer yandan Akdeniz ve Ege kıyılarında sarsıntılar devam ediyor. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremler...
SON DEPREMLER
2020.10.21 12:00:10 -.-1.3-.-SALIHPASALAR-(MUGLA)
2020.10.21 11:51:27 -.-1.6-.-KAFACA-(MUGLA)
2020.10.21 11:49:34 -.-1.4-.-ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
2020.10.21 11:31:27 -.-3.53.7KAVUSTUK-ADILCEVAZ (BITLIS)
2020.10.21 11:26:25 -.-1.8-.-KARACA-CAT (ERZURUM)
2020.10.21 11:03:48 -.-1.9-.-OKCULARYERI-BIGADIC (BALIKESIR)
2020.10.21 11:03:14 -.-2.92.7GURCISTAN
2020.10.21 09:48:43 -.-4.03.9GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.10.21 08:54:38 -.-1.0-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.10.21 07:52:39 -.-2.0-.-AKDENIZ
2020.10.21 07:43:29 -.-2.0-.-DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.10.21 07:26:32 -.-3.2-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.10.21 07:10:49 -.-1.8-.-ELMALI-CAMELI (DENIZLI)
2020.10.21 07:03:03 -.-3.2-.-GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.10.21 06:56:53 -.-1.4-.-ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.10.21 06:55:19 -.-1.8-.-ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.10.21 06:48:48 -.-1.6-.-AKDENIZ
2020.10.21 06:40:58 -.-1.6-.-AKDENIZ
2020.10.21 06:30:07 -.-1.9-.-AKDENIZ
2020.10.21 06:27:26 -.-1.7-.-ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)