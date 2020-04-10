Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerine göre, Ordu'da 5.1 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem Samsun, Giresun gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD son depremler listesinde de Ordu ili Korgan ilçesinde 4.0 büyüklünde deprem yaşandığı görülüyor. Peki, en son nerede deprem oldu?

Son depremler AFAD verilerine göre, Çanakkale, Kütahya, Malatya, Ankara gibi illerde meydana geldi. 9 Nisan gününden itibaren en büyük deprem Ordu ilinde 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti. Diğer yandan Elazığ, Manisa illerinde de depremler sürüyor. Akdeniz'de de 3.7 büyüklüğünde depremler yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son dakika depremleri haberimizde. Son Depremler için tıkayın... SON DAKİKA DEPREMLER Tarih-Saat-Büyüklük-Yer 2020.04.10 09:10:01 - 1.4 - TIYEKLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) 2020.04.10 08:42:27 - 3.7 - AKDENIZ 2020.04.10 08:10:12 - 0.8 - SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.10 08:01:09 - 2.5 - KUCUKANAFARTA-ECEABAT (CANAKKALE) 2020.04.10 07:55:08 - 2.0 - KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 2020.04.10 07:29:58 - 2.6 - YESILPINAR-LACIN (CORUM) 2020.04.10 05:16:49 - 1.5 - AKBAYIR-SAHINBEY (GAZIANTEP) 2020.04.10 05:08:33 - 1.9 - DOKUR-SAHINBEY (GAZIANTEP) 2020.04.10 04:44:28 - 3.0 - AKDENIZ 2020.04.10 04:34:06 - 3.7 - AKDENIZ 2020.04.10 04:33:16 - 2.6 - ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2020.04.10 04:26:59 - 3.1 - GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.04.10 03:20:06 - 2.2 - UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) 2020.04.10 03:18:36 - 1.7 - YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) 2020.04.10 03:15:49 - 2.6 - KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 2020.04.10 03:06:16 - 0.9 - HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 2020.04.10 02:25:08 - 1.6 - GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.10 02:05:25 - 0.7 - KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.10 01:23:01 - 2.4 - IKITEPE-(ELAZIG) 2020.04.10 01:21:08 - 1.8 - KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) 2020.04.10 00:59:46 - 1.7 - GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.04.10 00:28:44 - 2.3 - YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 2020.04.10 00:23:44 - 4.2 - AVDULLU-KUMRU (ORDU) 2020.04.10 00:14:18 - 3.4 - YUNANISTAN 2020.04.09 23:31:12 - 1.6 - SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 2020.04.09 23:24:17 - 1.6 - BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.09 23:14:11 - 2.2 - YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) 2020.04.09 22:58:29 - 0.8 - BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.09 22:53:18 - 0.7 - ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.09 21:58:57 - 2.5 - OZYURT-(VAN) 2020.04.09 21:54:46 - 1.9 - KOZLUCA-(VAN) 2020.04.09 21:51:56 - 3.7 - AKDENIZ 2020.04.09 21:47:30 - 2.7 - ÇANAKCI-KALE (MALATYA) 2020.04.09 21:37:07 - 4.1 - AKDENIZ