Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

07.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:15
Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre 7 Aralık Pazartesi günü ülkemizde ve çevremizde 3 şiddetini geçen birkaç deprem meydana geldi. Sık deprem fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi 7 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen tüm deprem verilerini girmeye başladı. Sakin seyreden deprem gündeminde şimdilik 3 şiddetini geçen iki deprem görüldü. Bu depremlerden biri dün gece Amasya'nın Çavuş ilçesinde gerçekleşti ve şiddeti 3.2 idi. Diğer son deprem ise bu sabah saatlerinde Malatya'nın Hekimhan ilçesinde gerçekleşen deprem. AFAD bu depremin şiddetini 3.3 olarak girdi. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi:

Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Son dakika depremleri! Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN BAŞKA DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!

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