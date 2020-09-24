Son dakika depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu şiddeti ne? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?
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Son dakika depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu şiddeti ne? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

24.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:01
Son dakika depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu şiddeti ne? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

Marmara bugün deprem tedirginliği yaşadı. Deprem sonucu vatandaşlar korku yaşarken, deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? Marmara'da deprem oldu mu? İstanbul'da deprem oldu mu? Konuları araştırıldı İşte, son depremler!

Deprem kuşağında olan ülkemizde sık sık deprem yaşanıyor ve vatandaşlar bu konuda tedirginlik yaşıyor. Son olarak Marmara'da yaşanan deprem kaygı uyandırırken İstanbul'da deprem oldu mu? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu gibi konular merak edildi. İşte son depremler ve AFAD, Kandilli deprem sayfası!

DEPREM MERKEZİ NERESİ?

AFAD'a göre: Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)

Kadilli'ye göre:MARMARA DENIZI

Son dakika depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu şiddeti ne? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE NEREDE OLDU?

AFAD'a göre:4.2

Kadilli'ye göre:4.3

Son dakika depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu şiddeti ne? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

AFAD'a göre:24.09.2020 16:38:31

Kadilli'ye göre: 2020.09.24 16:38:31

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