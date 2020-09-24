Son dakika depremler! Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da deprem oldu şiddeti ne? Deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu?

Marmara bugün deprem tedirginliği yaşadı. Deprem sonucu vatandaşlar korku yaşarken, deprem merkezi neresi? Deprem kaç şiddetinde nerede oldu? Marmara'da deprem oldu mu? İstanbul'da deprem oldu mu? Konuları araştırıldı İşte, son depremler!