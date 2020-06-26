Son dakika depremler! Deprem nerede oldu? Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Manisa - Saruhanlı nerede?
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Son dakika depremler! Deprem nerede oldu? Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Manisa - Saruhanlı nerede?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika gelişme sonrası vatandaşlar son dakika depremler, deprem nerede oldu, deprem İstanbul'da hissedildi mi, Saruhan nerede gibi konular araştırıldı.

Son dakika depremler! Deprem nerede oldu? Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Manisa - Saruhanlı nerede?
26.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:46

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege bölgesinde meydana gelen ve Manisa'nın çevre illerinde hissedilen deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de birçok ilde hissedildi. Peki, Deprem nerede oldu? Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Saruhanlı nerede?

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika depremler! Deprem nerede oldu? Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Manisa - Saruhanlı nerede?
AFAD

Deprem, yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika depremler! Deprem nerede oldu? Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Manisa - Saruhanlı nerede?
KANDİLLİ

Depremle ilgili canlı yayına katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Şu an bize ulaşan hasar bilgisi yok. Çok şükür can kaybı da yok" dedi.

DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ Mİ?

Ege bölgesinde meydana gelen ve Manisa'nın çevre illerinde hissedilen deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de birçok ilde hissedildi.

MANİSA - SARUHANLI NEREDE?

Deniz seviyesinden 43 m yükseklikte kurulmuş olan Saruhanlı'ın genel nüfusu 64.134 merkezi 14900'dür. 890 km² yüzölçümüne sahip ilçenin 50 mahallesi bulunmaktadır. Osmanlılar zamanında 150 haneli bir köy olan Saruhanlı, 1956 yılında Manisa'ya bağlı bir ilçe haline geldi. İlçe halkının büyük bir kısmını Balkan Yarımadası'ndan gelen göçmenler oluşturur. İlçedeki halkın çoğu gelirini tarımla sağlamaktadır. Bölgede en çok çekirdeksiz üzüm, pamuk, mısır ürünleri yetişmektedir.

Son dakika depremler! Deprem nerede oldu? Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Manisa - Saruhanlı nerede?
Manisa - Saruhanlı

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