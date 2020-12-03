Son dakika! Depremin merkez üssünde panik anları güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika! Depremin merkez üssünde panik anları güvenlik kameralarına yansıdı

03.12.2020 10:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:11
Son dakika! Depremin merkez üssünde panik anları güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saat 08.45'te merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin'den de hissedildi. Şimdiye kadar herhangi bir hasarın bildirilmediği deprem anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Benzin istasyonunda aracına yakıt almak isteyen bir vatandaş ile istasyon çalışanının, deprem anında bölgeden panikle uzaklaştığı görüldü. Depremin şiddeti nedeni ile pompa istasyonlarının da sallandığı kameralara yansıdı.

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Bir diğer görüntüde ise güvenlik kamerasının sallanması kaydedildi. Deprem anında vatandaşların panikle dışarı çıktığı görüldü. - SİİRT

Son dakika! Depremin merkez üssünde panik anları güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika! Depremin merkez üssünde panik anları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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