Son dakika... Depremden etkilenen Elmalı köyüne sıcak yemek ulaştırıldı
Bir son dakika haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Elmalı köyündeki vatandaşlara sıcak yemek ve çorba ikram ediliyor.
15.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:58
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Elmalı köyündeki vatandaşlara sıcak yemek ve çorba ikram ediliyor.
Valilik ve Yedisu Kaymakamlığı, merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremde hasar gören yerleşim yerlerinden Yedisu ilçesinin Elmalı köyüne depremzedeler için sıcak yemek ve çorba ulaştırdı.
Türk Kızılay da yakılan ateşin etrafında ısınmaya çalışan depremzedelere çay ikramında bulunuyor.
Kaynak: AA