Son dakika... Depremde hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi elektrik akımına kapılarak öldü
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Son dakika... Depremde hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Son dakika... Depremde hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi elektrik akımına kapılarak öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binadan kablo hırsızlığı yapmak istediği öne sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binadan kablo hırsızlığı yapmak istediği öne sürülen kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Dedebaşı Mahallesi'ndeki, geçen yıl meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binaya gelen U.S. (34), buradaki kabloları kesmek istedi.

Elektrik akımına kapılan U.S, binanın önündeki boşluğa düşerek ağır yaralandı. Binanın bekçisi ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerini bildirdi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan U.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. U.S'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ve elektrik firması yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan U.S'nin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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