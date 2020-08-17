HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika... "Deprem riski korona virüsten daha tehlikeli"

Bir son dakika haberine göre İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 7 milyona yakın yenilenmesi gereken konut var. Kentsel dönüşüm çok yavaş ilerliyor.

Son dakika...
17.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:10

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türkiye'de 7 milyona yakın yenilenmesi gereken konut var. Kentsel dönüşüm çok yavaş ilerliyor. Kentsel dönüşümün parsel veya ada bazında değil şehri planlayarak yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşüm heyeti acilen kurulmalıdır. Riskli yapılardaki vatandaşlarımız evlerinden tahliye edilerek, şehirlerin doğusu ve batısındaki alanlara yapılacak yeni yerleşim yerlerine taşınması şarttır. Bu evlerin hepsi mezarlık, bu mezarlıktan bir an önce çıkılması gerekiyor. Deprem riski koronavirüsten daha tehlikelidir." dedi.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin çok büyük can ve mal kayıplarına neden olduğu hatırlatan İMSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt, "Bir daha böyle büyük acıların yaşanmaması için gerekli önlemlerin bir an önce alınması kaçınılmazdır. Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek. Depremlerde can kayıplarının en büyük nedenleri güvenli olmayan yapılardır. Sağlam temelleri olmayan, kaliteli malzemeler kullanılmayan yapılar özelliklede 1999 yılından önce yapılan yapılar şuanda çok büyük risk taşıyor. Tüm depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum." Dedi.

"Milyonlarca kişi risk altında"

Milyonlarca kişinin risk altında olduğuna vurgu yapan Kurt, "Marmara Depremi'nden sonra inşaat sektöründe birçok yönetmelik ve kriterler değişti. Kullanılan malzemelerin kalitesi, beton yönetmeliği kısacası inşaat sektörünü ilgilendiren tüm bileşenlerin standartları değişikliğe uğradı. Bu anlamda 2000 yılından sonra yapılan binaların birçoğu yeni standartlara göre yapıldığından asıl risk, yaşlı binalarda hala devam ediyor. Şu anda Türkiye' de projesine uygun olmadığı tespit edilen 3 milyondan fazla yapı bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca bildirilen yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut mevcut. Bakanlık tarafından açıklanan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı ile 1,5 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağı ifade ediliyor." dedi.

Kentsel dönüşüm sürecinin çok sağlıklı ve hızlı ilerlemesi gerektiğine vurgu yapan Kurt, "Yer sahiplerinin kentsel dönüşüm konusunda istekleri çok fazla. Müteahhitlerde kar elde etmek zorunda olduklarından süreç çok yavaş ilerliyor. Kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi için; Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, Valilik, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan temsilcilerin oluşturulacağı bir heyetin biran önce kurulması şart olmuştur. Dönüşüm kapsamında faaliyet gösterebilecek firmaların belirlenerek, riskli binaların tespitleri yapılmalıdır. Şu anda riskli yapılar belirleniyor, binaların içerisinde insanlar ikamet ederken dönüşüm konusunda pazarlıklar devam ediyor. Uzun yıllar süren bu süreç yanlış ve riskli. Çürük binaların kurulacak heyetin kararının ardından hızlı bir şekilde tahliye edilmesi şarttır. Çürük raporu olmasına rağmen yıllardır boşaltılmayan yapılar var. Bu evlerin hepsi mezarlık bu mezarlıktan bir an önce çıkılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm şehri planlayarak yapılmalı"

Müteahhitlerin en büyük problemlerimden birinin arsalar olduğuna dikkat çeken Kurt, "Arsa fiyatları çok yüksek. Şehirleri doğru planlayarak şehrin doğusunda batısında imar alanları açılmalıdır. Alt yapı ve üst yapısı sağlıklı bir şekilde tamamlanan bölgelerin imara açılması gerekiyor. Alt yapı çalışmaları tamamladıktan sonra müteahhitlerin o bölgeden yeni proje oluşturmalarına izin verilmesini sağlamalıyız. Evleri kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahiplerinin bu alanlara taşınma işlemlerini gerçekleştirmeliyiz. Nüfusun yoğun olduğu ilçelerde mevcut altyapının karşılamayacağı şekilde evler inşa edilmeye devam ediyor. Bu aynı zamanda şehir içi trafiğine de yansıdığı gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Şehirleri bir kere planlayıp dönüşüm sağlıklı bir şekilde yapılması kaçınılmaz olmuştur. Ada bazında, parsel bazında dönüşümler değil şehri bütün olarak planlayarak kentsel dönüşümü hayata geçirmeliyiz." diye konuştu. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu 3. Sayfa
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Magazin
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence 'George Floyd' muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi
Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu
Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi
Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi
Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi
Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Yardımsever şoför, bu kez de bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi
Yardımsever şoför, bu kez de bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Başkentte, 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Nihat Doğan Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Büyükak
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Bakan Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika... "Deprem riski korona virüsten daha tehlikeli" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 19:52:44. #1.15#
title