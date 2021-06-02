Son Dakika deprem! Osmaniye deprem mi oldu? Osmaniye depremi ne zaman oldu? Kadirli'ta kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 2 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Osmaniye deprem mi oldu?