Son Dakika deprem! Osmaniye deprem mi oldu? Osmaniye depremi ne zaman oldu? Kadirli'ta kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son Dakika deprem! Osmaniye deprem mi oldu? Osmaniye depremi ne zaman oldu? Kadirli'ta kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Son Dakika deprem! Osmaniye deprem mi oldu? Osmaniye depremi ne zaman oldu? Kadirli'ta kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 2 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Osmaniye deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Osmaniye'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Osmaniye Kadirli'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 2 Haziran Çarşamba günü saat 09.14'te gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Son Dakika deprem! Osmaniye deprem mi oldu? Osmaniye depremi ne zaman oldu? Kadirli'ta kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Son Dakika deprem! Osmaniye deprem mi oldu? Osmaniye depremi ne zaman oldu? Kadirli'ta kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son Dakika deprem! Osmaniye deprem mi oldu? Osmaniye depremi ne zaman oldu? Kadirli'ta kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler
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