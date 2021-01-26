Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, ne zaman oldu? 26 Ocak AFAD ve Kandilli son dakika depremleri
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Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, ne zaman oldu? 26 Ocak AFAD ve Kandilli son dakika depremleri

26.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:11
Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, ne zaman oldu? 26 Ocak AFAD ve Kandilli son dakika depremleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 26 Ocak Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Son dakika deprem oldu mu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 26 Ocak 2021 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 26 Ocak Pazartesi AFAD güncel deprem listesi:

Son dakika deprem oldu mu? 26 Ocak AFAD ve Kandilli son dakika depremleri

AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 26 Ocak Pazartesi AFAD güncel deprem listesi:

Son dakika deprem oldu mu? 26 Ocak AFAD ve Kandilli son dakika depremleri

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Araştırmaların hızlandığı saatte Suriye sınırına yakın bölgede deprem olduğu bildirilidi.

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