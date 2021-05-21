Son dakika deprem nerede oldu? Depremi şiddeti kaç?
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Son dakika deprem nerede oldu? Depremi şiddeti kaç?

Son dakika deprem nerede oldu? Depremi şiddeti kaç?
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

AFAD verilerine göre merkez üssü Malatya Battalgazi'de saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara indi. 4.3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası Battalgazi ilçesinde 2 büyüklüğünde birçok artçı depremde meydana geldi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Malatya – Battalgazi'de saat 19:06'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili birimlerden an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Ekiplerin alanda tarama faaliyeti devam etmektedir. Geçmiş olsun Malatya" dedi.

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