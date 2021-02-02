Son dakika deprem mi oldu? Son dakika nerede deprem oldu? Son dakika! Kayseri'de deprem mi oldu? Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu?
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Son dakika deprem mi oldu? Son dakika nerede deprem oldu? Son dakika! Kayseri'de deprem mi oldu? Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu?

02.02.2021 03:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 03:28
Son dakika deprem mi oldu? Son dakika nerede deprem oldu? Son dakika! Kayseri'de deprem mi oldu? Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu?

Son dönemlerde depremlerin artması, vatandaşlara son dakika deprem mi oldu? sorusunu sorduruyor. Son dakika deprem mi oldu? Son dakika!Kayseri'de deprem mi oldu? Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'ndan alınan bilgilere iki farklı şehirde, aynı dakikalarda deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar Son dakika deprem mi oldu,? Son dakika nerede deprem oldu? Son dakika!Kayseri'de deprem mi oldu? Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? soruyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'ndan alınan verilere göre Kayseri ve Sivas'ta aynı dakikalarda deprem meydana geldi. Saatler gece saatleri 03.02'yi gösterirken, Kayseri ve Sivas açıklarında iki farklı deprem oldu.

SON DAKİKA! KAYSERİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan alınan bilgilere göre, Kayseri'ye bağlı Sarıoğlan İlçesi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kayseri'de 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından saatler 03.08'i gösterdiğinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

SON DAKİKA! SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kaydettiği veride, 2 Şubat Salı günü Sivas Kümeören - Gemerek açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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