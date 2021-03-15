Son dakika deprem mi oldu? Makedonya'da deprem! Makedonya'da deprem mi oldu? 15 Mart deprem!
15 Mart tarihinde saatler gece yarısını gösterdiğinde Makedonya'da deprem meydana geldi. Makedonya'da gerçekleşen depremi hissedenler son dakika deprem mi oldu? Makedonya'da deprem! Makedonya'da deprem mi oldu? 15 Mart deprem! olup olmadığını merak ediyor.
15 Mart Pazartesi günü gece yarısı gerçekleşen deprem Makedonya'da meydana geldi. Son dakika deprem mi oldu? Makedonya'da deprem! Makedonya'da deprem mi oldu? 15 Mart deprem!
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? MAKEDONYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 15 Mart 2021 Pazartesi günü saatler 00.38'i gösterdiğinde Makedonya Polog Şehri'nde deprem meydana geldi. Makedonya'da görülen deprem 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.
MAKEDONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan depremi Makedonya Polog'da 4.0 büyüklüğünde kaydetti.