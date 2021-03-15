Son dakika deprem mi oldu? Makedonya'da deprem! Makedonya'da deprem mi oldu? 15 Mart deprem!

15 Mart tarihinde saatler gece yarısını gösterdiğinde Makedonya'da deprem meydana geldi. Makedonya'da gerçekleşen depremi hissedenler son dakika deprem mi oldu? Makedonya'da deprem! Makedonya'da deprem mi oldu? 15 Mart deprem! olup olmadığını merak ediyor.