SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede oldu?

ANTALYA (Haberler.com) - Afad ve Kandilli verilerine göre 5 Ocak 2022 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? 5 Ocak Çarşamba kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

5 Ocak Çarşamba günü Akdeniz'in açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Antalya olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Akdeniz'de gerçekleşen deprem saat 06.21'de yerin 39.52 km altında meydana geldi. Deprem'de can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar tarafından büyük korku yaşandı.

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