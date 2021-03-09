Son dakika deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem! Girit Adası'nda deprem mi oldu? 9 Mart Salı deprem!

9 Mart'ta sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.Akdeniz'de gerçekleşen depremi hissedenler Son dakika deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem! Girit Adası'nda deprem mi oldu? 9 Mart Salı deprem! olup olmadığını merak ediyor.

9 Mart Salı günü sabah saatlerinde gerçekleşen deprem Akdeniz'de meydana geldi. Son dakika deprem mi oldu? Akdeniz'de deprem! Girit Adası'nda deprem mi oldu? 9 Mart Salı deprem!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? AKDENİZ'DE DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, 9 Mart 2021 Salı günü saatler 7.30'u gösterdiğinde saatinde Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında olan deprem 4.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

GİRİT ADASI'NDA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüdepremi Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde kaydetti.