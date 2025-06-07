SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Haziran 2025 Cumartesi günü deprem mi oldu? Yunanistan ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem Gökçeada'da mı oldu, nerede oldu? İşte, detaylar…

7 Haziran 2025 Cumartesi günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Deprem Çanakkale'de nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 7 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Kayıp Burak'ın annesi konuştu: Kızdık ancak dövmedik

Kayıp Burak'ın annesi konuştu: Kızdık ancak dövmedik
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Sivas'ta kene 2 can daha aldı

Sessiz tehlike 2 can daha aldı! Kentte kayıp sayısı 6'ya çıktı
Düğün konvoyundaki kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı

Korkunç kaza uzman çavuş ve eşini hayattan kopardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler

MEB açıkladı! İşte 5 soruda LGS hakkında tüm merak edilenler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.