Son dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?
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Son dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?

15.10.2020 17:16 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:21
Son dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Perşembe İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?

Son dakika: İstanbul Avcılar'da deprem oldu! Saat 16:55 sularında gerçekleşen deprem bazı bölgelerden hissedildi! Peki deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? Haritadaki yeri neresi? Deprem şiddeti kaçtır?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...

DEPREM SAAT KAÇTA VE NEREDE OLDU?

Bugün 15 Ekim Perşembe günü 16:55 saatlerinde İstanbul Avcılar'da deprem meydana geldi. Deprem 3.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Derinliği ise 4.8 km olarak hesaplandı.

Son dakika: Deprem mi oldu? 15 Ekim Çarşamba İstanbul Avcılar'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?

SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

2020.10.15 17:07:26-.-1.8-.-AVCILAR (ISTANBUL)

2020.10.15 16:55:12 -.-3.23.2AVCILAR (ISTANBUL)

2020.10.15 16:33:19-.-1.8-.-GOKCEOREN-KAS (ANTALYA)

2020.10.15 15:53:17-.-1.2-.-KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)

2020.10.15 15:38:48-.-1.8-.-HAYDAROGLU-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.15 15:30:56-.-1.4-.-KAMISTAS-(MALATYA)

2020.10.15 15:27:20-.-1.7-.-AYAS (ANKARA)

2020.10.15 15:21:39-.-2.4-.-GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.15 15:20:43 -.-3.23.3GUNEYKAYA-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.15 15:13:11-.-2.1-.-TASMIS-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.15 15:12:37-.-2.3-.-TASMIS-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.15 14:55:51-.-1.6-.-MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2020.10.15 14:45:01-.-1.0-.-BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)

2020.10.15 14:33:18-.-1.3-.-ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)

2020.10.15 14:23:17-.-2.0-.-TURUNCLU-ERZIN (HATAY)

2020.10.15 14:17:47-.-2.7-.-AKDENIZ

2020.10.15 13:45:25-.-2.3-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.10.15 13:45:18-.-2.7-.-SUZGECLI-ELESKIRT (AGRI)

2020.10.15 13:43:59-.-1.7-.-AHMETLER-(BOLU)

2020.10.15 13:09:01-.-1.9-.-AKDENIZ

2020.10.15 12:55:53-.-1.9-.-UGURDALI-KARAYAZI (ERZURUM)

2020.10.15 12:50:53-.-1.4-.-MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)

2020.10.15 12:09:08 -.-1.4-.-DEREKOY-SOMA (MANISA)

2020.10.15 12:05:31-.-1.4-.-NILUFER (BURSA)

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