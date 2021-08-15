Son Dakika-Deprem mi oldu? 15 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD verileri
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Son Dakika-Deprem mi oldu? 15 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD verileri

Son Dakika-Deprem mi oldu? 15 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD verileri
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19 Ağustos 1999 yılında olan Marmara depreminin yıl dönümüne sayılı günler kala, Türkiye'de deprem ile ilgili vatandaşlar terdirginlik yaşamakta. Son günlerde yangın ve sel felaketlerinin ardından vatandaşlar deprem ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Son Dakika-Deprem mi oldu? 15 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD

15 Ağustos 2021 deprem mi oldu? 19 Ağustos 1999 yılı Marmara,23 Ekim 2011'de Van'da , 30 Ekim 2020'de İzmir'de olan depremler sonrası oldukça tedirgin olan vatandaşlar yaşadıkları şehir ya da bölgelerde olan depremleri merak etmekte. Vatandaşlar internette en çok "Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem nerede oldu?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Bu bağlamda Türkiye'nin en güvenilir kaynakları ise AFAD Türkiye ve Kandilli Rasathanesidir. Peki, AFAD Türkiye ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 15 Ağustos 2021 Pazar günü Türkiye'de deprem oldu mu?

DEPREM Mİ OLDU?

15 Ağustos 2021 tarihinde AFAD Türkiye verilerine göre Ege Denizi'nde, Datça'ya (Mugla) 49.95 km. uzaklığında, saat 17.44'de, 3.8 (Mw) büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlarda korku yaşanırken, şuan için can ve mal kaybı yaşandığına dair bir açıklama olmamakta. Deprem Ege kıyısında bulunan ve Muğla'ya komşu illerde de hissedildi. Bu depremin ardından Ege Denizi açıklarında en büyüğü 2.8 şiddetinde olmak üzere 5 deprem daha meydana geldi.

AFAD

Son Dakika-Deprem mi oldu? 15 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD verileri
AFAD Verileri

AFAD TÜRKİYE SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

KANDİLLİ RASATHANESİ

Son Dakika-Deprem mi oldu? 15 Ağustos 2021 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye'de olan depremler! Kandilli - AFAD verileri
Kandilli Rasathanesi Verileri

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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