Son dakika deprem! Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem gerçekleşti
Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Malatya depreminde yaralı veya can kaybı var mı? Malatya Valisi açıklama yaptı
04.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:15
AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 7,02 kilometre derinlikte meydana geldi.
MALATYA DEPREMİ YARALI VE CAN KAYBI VAR MI
CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Pütürge Belediye Başkanı, "Ağır hasarlı binalar var, can kaybı yok. Ekiplerimizle beraber alandayız." dedi.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Malatya Valisi, "AFAD ve jandarma mahallelerle iletişim halinde. Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok." açıklaması yaptı.