Son dakika deprem! Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem gerçekleşti Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Malatya depreminde yaralı veya can kaybı var mı? Malatya Valisi açıklama yaptı

AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 7,02 kilometre derinlikte meydana geldi. MALATYA DEPREMİ YARALI VE CAN KAYBI VAR MI CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Pütürge Belediye Başkanı, "Ağır hasarlı binalar var, can kaybı yok. Ekiplerimizle beraber alandayız." dedi. VALİ AÇIKLAMA YAPTI Malatya Valisi, "AFAD ve jandarma mahallelerle iletişim halinde. Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok." açıklaması yaptı.