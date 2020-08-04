Son dakika deprem listesi Kandilli Rasathanesi: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Malatya Pütürge ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Pütürge Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamada, depremin ortalama 10-12 saniye sürdüğü biliniyor. İşte, son dakika depremleri...

Malatya'da meydana gelen şiddetli depremin ardından son dakika depremler aratılıyor.AFAD verilerine göre ise 5.2 büyüklüğünde gelişen deprem 12.37'de oldu ve yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Son depremler listesi. SON DEPREMLER 2020.08.04 13:31:59 -.-2.1-.-YAZICA-PUTURGE (MALATYA) 2020.08.04 13:26:23 -.-1.0-.-CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.08.04 13:18:29 -.-2.0-.-GEZENDE-GULNAR (MERSIN) 2020.08.04 13:00:59 -.-1.4-.-ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) 2020.08.04 12:37:33 -.-5.75.7 -KORME-PUTURGE (MALATYA)) 2020.08.04 12:34:42 -.-1.4-.-BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 2020.08.04 12:21:26 -.-1.1-.-ESENCIK-PUTURGE (MALATYA) 2020.08.04 12:20:13 -.-1.9-.-KORME-PUTURGE (MALATYA) 2020.08.04 12:14:05 -.-1.7-.-KOZAGAC-(MUGLA) 2020.08.04 12:11:38 -.-1.9-.-TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) 2020.08.04 12:09:55 -.-1.7-.-GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) 2020.08.04 12:07:16 -.-1.5-.-BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 2020.08.04 10:53:54 -.-1.5-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2020.08.04 10:31:55 -.-1.0-.-SIVRICE (ELAZIG) 2020.08.04 10:17:26 -.-1.4-.-SAZOBA-AKHISAR (MANISA) 2020.08.04 10:03:31-.-1.9-.-KONARI-TUZLUKCU (KONYA) 2020.08.04 09:35:18 -.-0.8-.-DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) 2020.08.04 09:19:00 -.-2.2-.-GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) 2020.08.04 09:15:19 -.-2.0-.-KONARI-TUZLUKCU (KONYA) 2020.08.04 08:47:02 -.-1.9-.-AVDANCIK-BUCAK (BURDUR) 2020.08.04 05:38:48 -.-2.1-.-AKDENIZ Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri...