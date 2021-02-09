SON DAKİKA deprem Konya! Konya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD Son Depremler Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu?
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SON DAKİKA deprem Konya! Konya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD Son Depremler Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

09.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:15
SON DAKİKA deprem Konya! Konya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD Son Depremler Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan alınan son dakika bilgilerine göre Konya'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Konya'da deprem mi oldu? Konya'da fay hattı var mı? Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? merak ediyor. İşte detaylar...

9 Şubat 2021 akşam saatlerinde Konya son dakika deprem haberleri araştırılıyor! Konya depremi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) veBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsükaydetti. Konya Tuzlukçu depremi 4.7 olarak kaydedildi! İşte tüm detaylar!

SON DAKİKA deprem Konya! Konya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD Son Depremler Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? KONYA TUZLUKÇU'DA 4.7 DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 9 Şubat 2021, saat 18:51'de gerçekleşen depremin şiddetini 4.6 olarak kaydetti ve 4.5 olarak revize etti! Bu depremin ardından saat 18:53'te de 4.2 şiddetinde bir deprem daha kaydetti. Konya depremi, Konya'nın Mevlütlü ve Tuzlukçu bölgesinde meydana geldi.

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