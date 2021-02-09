SON DAKİKA deprem Konya! Konya'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD Son Depremler Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan alınan son dakika bilgilerine göre Konya'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi hissedenler Konya'da deprem mi oldu? Konya'da fay hattı var mı? Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? merak ediyor. İşte detaylar...