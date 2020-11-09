Son dakika deprem: İzmir'de deprem mi oldu? Son depremler listesi
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Son dakika deprem: İzmir'de deprem mi oldu? Son depremler listesi

09.11.2020 23:38 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:45
Son dakika deprem: İzmir'de deprem mi oldu? Son depremler listesi

Son dakika İzmir'de deprem mi oldu? Deprem merkez üssü nerede? Kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathane'sinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kuşadası açıklarında olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 23.30'da meydana gelen depremin derinliği 11.7 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının Gökçeada'ya 229 kilometre mesafede olduğu açıklandı. Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem: İzmir'de deprem mi oldu? Son depremler listesi

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