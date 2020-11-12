Son dakika deprem haberleri! Ege'de deprem oldu! Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu?
12.11.2020 08:31 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:35
AFAD ve Kandilli verilerine göre Ege denizinde deprem oldu. Peki, Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu? İşe Ege son dakika depremleri!
Uzun süredir deprem haberleri ile gündemde olan Ege'de yine deprem yaşandı. Peki, Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu? İşte bu sabah yaşanan Ege depremi ile ilgili tüm detaylar.
AFAD VERİLERİNE GÖRE EGE DEPREMİ DETAYLARI
Saat: 06.34
Büyüklük: 3.5
Merkez: Ege Denizi, 20.67 km. Kusadasi (Aydin)
Derinlik: 11.56 km
KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE EGE DEPREMİ DETAYLARI
Saat: 06.34
Büyüklük: 3.6
Merkez: SISAM ADASI (EGE DENIZI
Derinlik: 5.0 km