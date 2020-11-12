Son dakika deprem haberleri! Ege'de deprem oldu! Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ege denizinde deprem oldu. Peki, Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu? İşe Ege son dakika depremleri!