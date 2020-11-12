Son dakika deprem haberleri! Ege'de deprem oldu! Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu?
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Son dakika deprem haberleri! Ege'de deprem oldu! Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu?

12.11.2020 08:31 | Son Güncelleme: 12.11.2020 08:35
Son dakika deprem haberleri! Ege'de deprem oldu! Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ege denizinde deprem oldu. Peki, Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu? İşe Ege son dakika depremleri!

Uzun süredir deprem haberleri ile gündemde olan Ege'de yine deprem yaşandı. Peki, Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu? İşte bu sabah yaşanan Ege depremi ile ilgili tüm detaylar.

AFAD VERİLERİNE GÖRE EGE DEPREMİ DETAYLARI

Saat: 06.34

Büyüklük: 3.5

Merkez: Ege Denizi, 20.67 km. Kusadasi (Aydin)

Derinlik: 11.56 km

Son dakika deprem haberleri! Ege'de deprem oldu! Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu?
AFAD

KANDİLLİ VERİLERİNE GÖRE EGE DEPREMİ DETAYLARI

Saat: 06.34

Büyüklük: 3.6

Merkez: SISAM ADASI (EGE DENIZI

Derinlik: 5.0 km

Son dakika deprem haberleri! Ege'de deprem oldu! Ege deprem şiddeti kaç? Ege depremi ne zaman oldu?
KANDİLLİ

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