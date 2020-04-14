Son dakika deprem - Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler Son dakika depremleri! 14 Nisan günü saat 02.56 sıralarında AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi. Arnavutköy yakınlarında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Son dakika İstanbul depremi.

Kandilli Rasathanesi, 14 Nisan 2020 tarihinde Karadeniz açıklarında, Arnavutköy yakınlarında 4.1 büyüklüğünde, 16.9 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından Balıkesir, Çorum, Elazığ, Akdeniz, Erzincan taraflarında da üst üste depremler oldu. AFAD verilerine göre ise İstanbul Arnavutköy'de yaşanan deprem, 7.03 km derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. İşte, son dakika depremleri... Kandilli Rasathanesi son depremleri için tıklayın... SON DAKİKA DEPREMLERİ 2020.04.14 08:09:59-1.9-DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.14 08:02:11-2.1-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.14 07:54:14-1.1-ACIPAYAM-(ELAZIG) 2020.04.14 06:17:55-2.7-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2020.04.14 04:38:35-2.3-ULUKOY-(ERZINCAN) 2020.04.14 04:18:44-1.8-GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM) 2020.04.14 03:50:46-1.9-POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) 2020.04.14 02:56:38-4.1-ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) 2020.04.14 02:55:43-1.7-YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.14 01:56:52-1.7-YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 2020.04.14 00:26:37-1.6-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.04.14 00:26:15-1.8-MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) 2020.04.13 23:13:38-2.3-OLCEK-(ARDAHAN) 2020.04.13 22:23:43-1.7-TASEVI-YALVAC (ISPARTA) 2020.04.13 21:41:49-2.5-ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.13 19:39:33-1.7-TOHUMLU-(ELAZIG) AFAD son depremler