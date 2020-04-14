Son dakika deprem - Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Son dakika deprem - Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler - Haber
Kandilli Rasathanesi, Deprem, AFAD, Güncel

Son dakika deprem - Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika depremleri! 14 Nisan günü saat 02.56 sıralarında AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi. Arnavutköy yakınlarında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi. Son dakika İstanbul depremi.

14.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:22
Son dakika deprem - Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi, 14 Nisan 2020 tarihinde Karadeniz açıklarında, Arnavutköy yakınlarında 4.1 büyüklüğünde, 16.9 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul'da gerçekleşen depremin ardından Balıkesir, Çorum, Elazığ, Akdeniz, Erzincan taraflarında da üst üste depremler oldu. AFAD verilerine göre ise İstanbul Arnavutköy'de yaşanan deprem, 7.03 km derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. İşte, son dakika depremleri...

Kandilli Rasathanesi son depremleri için tıklayın...

SON DAKİKA DEPREMLERİ

2020.04.14 08:09:59-1.9-DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.14 08:02:11-2.1-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.14 07:54:14-1.1-ACIPAYAM-(ELAZIG)

2020.04.14 06:17:55-2.7-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.04.14 04:38:35-2.3-ULUKOY-(ERZINCAN)

2020.04.14 04:18:44-1.8-GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM)

2020.04.14 03:50:46-1.9-POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2020.04.14 02:56:38-4.1-ORMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ)

2020.04.14 02:55:43-1.7-YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.14 01:56:52-1.7-YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2020.04.14 00:26:37-1.6-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.04.14 00:26:15-1.8-MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA)

2020.04.13 23:13:38-2.3-OLCEK-(ARDAHAN)

2020.04.13 22:23:43-1.7-TASEVI-YALVAC (ISPARTA)

2020.04.13 21:41:49-2.5-ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.13 19:39:33-1.7-TOHUMLU-(ELAZIG)

Son dakika deprem - Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD son depremler
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İnternetteki yorumlara isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haber
İnternetteki yorumlara isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haber
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Gözler Bakan Koca'ya çevrildi! Bu akşam kameraların karşısına geçecek Haber
Gözler Bakan Koca'ya çevrildi! Bu akşam kameraların karşısına geçecek
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı Haber
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haber
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti
Fenomen Simge Barankoğlu'nun, çocuk istismarına yönelik görüntülerin olduğu telegram grubunun reklamını yapması...
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilan Çıtak Aleyna Tilki Süleyman Soylu
Spor Ronaldinho Fatih Terim Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Son dakika deprem - Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 10:15:52. #1.14#
title