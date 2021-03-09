Son Dakika deprem! Bingöl deprem mi oldu? Ortancak'ta kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?
09.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:56
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Mart Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Bingöl deprem mi oldu?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?
BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bingöl Ortancak'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 9 Mart Salı günü saat 11.20'de gerçekleşti.
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