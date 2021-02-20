Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem oldu! Akdeniz depremi şiddeti kaç? Deprem nerede oldu? Merkez üssü?

Son dakika AFAD ve Kandilli verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem'in ardından merkez üssü neresi merak edildi. 20 Şubat depremi ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı 20 Şubat 2021 saat 20:00'da Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem olduğunu bildirdi! Peki 20 Şubat 2021 Cumartesi günü Akdeniz'de nerede deprem oldu? Deprem kaç nokta kaç şiddetinde oldu?

20 ŞUBAT CUMARTESİ NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD'dan yapılan açıklama göre Akdeniz'de 6.3 km derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi! Deprem çevre illerden hissedildi!

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