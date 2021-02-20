Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem oldu! Akdeniz depremi şiddeti kaç? Deprem nerede oldu? Merkez üssü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem oldu! Akdeniz depremi şiddeti kaç? Deprem nerede oldu? Merkez üssü?

20.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:19
Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem oldu! Akdeniz depremi şiddeti kaç? Deprem nerede oldu? Merkez üssü?

Son dakika AFAD ve Kandilli verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem'in ardından merkez üssü neresi merak edildi. 20 Şubat depremi ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı 20 Şubat 2021 saat 20:00'da Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem olduğunu bildirdi! Peki 20 Şubat 2021 Cumartesi günü Akdeniz'de nerede deprem oldu? Deprem kaç nokta kaç şiddetinde oldu?

20 ŞUBAT CUMARTESİ NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli ve AFAD'dan yapılan açıklama göre Akdeniz'de 6.3 km derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi! Deprem çevre illerden hissedildi!

Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem oldu! Akdeniz depremi şiddeti kaç? Deprem nerede oldu? Merkez üssü?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Özge Özder Hande Erçel
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Yangın Jandarma Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika deprem! Akdeniz'de deprem oldu! Akdeniz depremi şiddeti kaç? Deprem nerede oldu? Merkez üssü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 20:22:48. #1.14#
title