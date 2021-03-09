Son Dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? Girit'te kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Mart Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Akdeniz'de deprem mi oldu?