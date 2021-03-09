Son Dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? Girit'te kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?
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Son Dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? Girit'te kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?

09.03.2021 08:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:06
Son Dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? Girit'te kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Mart Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Akdeniz'de deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de ML 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 9 Mart Salı günü saat 07.30'da gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

Son Dakika deprem! Akdeniz'de deprem mi oldu? Girit'te kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

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