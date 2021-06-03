Son Dakika deprem! Adana deprem mi oldu? Adana depremi ne zaman oldu? Karaisalı'da kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 3 Haziran Perşembe günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Osmaniye deprem mi oldu?
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana Karaisalı'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 3 Haziran Perşembe günü saat 07.26'da gerçekleşti.