Son Dakika deprem! Adana deprem mi oldu? Adana depremi ne zaman oldu? Karaisalı'da kaç büyüklüğünde ve nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?