Son dakika deprem açıklaması! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem açıklaması yaptı İstanbul'da okullar tatil edildi!

26.09.2019 15:26

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile İstanbul'da eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Yerlikaya "Deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarımızda bugün geçici olarak eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. İstanbul'da okullar tatil oldu. Valilik tatil açıklaması yaptı.

"BUGÜN GEÇİCİ OLARAK TATİL EDİLMESİNE…"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından basın açıklamasını yaptı. "Deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarımızda bugün geçici olarak eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullanarak paylaşım yapan Yerlikaya, İstanbul'da eğitme geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

"Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün sat 13:59'da meydana gelen 5.8 Mw büyüklüğündeki deprem sonrasında Valiliğimize AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi hemen faaliyete geçirilmiştir.

Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 26.09.2019/ 14.50"