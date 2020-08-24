Son Dakika: Depodan gelen ağır kokular polisi harekete geçirdi
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Son Dakika: Depodan gelen ağır kokular polisi harekete geçirdi

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de bir depoya yapılan operasyonda 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Dakika: Depodan gelen ağır kokular polisi harekete geçirdi
24.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:02

Büyükçekmece'de bir depoya yapılan operasyonda 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet güçleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Büyükçekmece'deki bir depodan ağır kokular geldiği ihbarını aldı. Alınan istihbari çalışma sonucu harekete geçen narkotik polisi, yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin deponun kapısının açılmaması için kapı önüne sürekli olarak minibüs park ettiklerini belirledi.

Geniş çaplı soruşturmada, şüphelilerin depoda uyuşturucu depoladığı anlaşıldı. Bunun üzerine 22 Ağustos Cumartesi akşamı depoya baskın düzenlendi. Emniyet ekipleri kapının açılması için önce minibüsü çekiciyle kaldırdı, ardından da baskını gerçekleştirdi. Depoda yapılan aramalarda, 208 kilo hibrit esrar olarak bilinen "Skunk" ve "Marok" adı verilen 10 kilo macun şeklinde Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedilirken, uyuşturucu ile bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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