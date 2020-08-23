Son Dakika: Depoda çıkan yangın sıçradığı iki eve zarar verdi
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Son Dakika: Depoda çıkan yangın sıçradığı iki eve zarar verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bir depoda çıkan yangının sıçradığı iki ev zarar gördü.

23.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:07

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki bir depoda çıkan yangının sıçradığı iki ev zarar gördü.

Karşıyaka Mahallesi'nde Mustafa Göçebe'ye ait sebze ve meyve kasalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede depoyu saran alevler, deponun yanındaki iki eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Depo kullanılamaz hale gelirken, iki evde hasar oluştu.

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Son Dakika: Depoda çıkan yangın sıçradığı iki eve zarar verdi

Kaynak: AA

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