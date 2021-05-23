Son dakika haber! SAKARYA DEPO OLARAK KULLANILAN BARAKADA ÇIKAN YANGIN BİNAYA SIÇRADI: 2 YARALI

Son dakika gündem haberi: ADAPAZARI'nda depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı.

ADAPAZARI'nda depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı. Panikle evi boşaltan bina sakinlerinden 2 kişi yaralanırken, yangın itfaiye tarafından 1 saat süren çalışma ile söndürüldü.

Olay saat 18.00 sıralarında Adapazarı Karaosman Mahallesi Beşik Sokak üzerindeki depo olarak kullanılan bir barakada başladı.Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın depodaki tahta ve plastik malzemelerin tutuşması ile kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulunduktan sonra bahçelerindeki hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada alevlerin kendi binalarına sıçradığını görerek panikle dışarı çıkmaya çalışan Nurhan ve Özcan Çınar çiftinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralanan 2 kişi ambulanslara alınarak müdahale edildi. Ambulansta yaraları sarılan Nurhan ve Özcan Çınar çifti, hastaneye gitmek istemedi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Yangının başladığı baraka tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 3 katlı binanın da dış cephesi ve pencerelerinde hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangında yüzünden yaralanan Nurhan Çınar, 'İkinci kattaydım. Biz anlamadık, birden bire oldu. Mutfakta akşam yemeği yiyorduk. Alevler sarınca dışarı çıktım, ama alevlerin sıcaklığı yüzümü yaktı' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı