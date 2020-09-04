Son dakika! DenizYatırım'a "Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri" ödülü
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Son dakika! DenizYatırım'a "Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri" ödülü

Son dakika haberi... DenizYatırım, bu yıl beşincisi düzenlenen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, "Kurumsal Finansman İşlemleri" kategorisinde "Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri-2019" ödülüne layık görüldü.

Son dakika! DenizYatırım'a
04.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:06

DenizYatırım, bu yıl beşincisi düzenlenen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri kapsamında, "Kurumsal Finansman İşlemleri" kategorisinde "Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri-2019" ödülüne layık görüldü.

DenizYatırım'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri 3 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. DenizYatırım, borçlanma aracı ihraçlarında dağıtım kanalının gücüyle "Kurumsal Finansman İşlemleri" kategorisi "Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri-2019" dalında ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, ihraç edilen finansman bonosu ve tahvillerden oluşan borçlanma araçlarının özel sektör tarafından son on yılda banka kredilerine alternatif fon kaynağı olarak artan biçimde kullanıldığını belirterek, "DenizYatırım olarak bu araçları en etkin kullanan kurum olma özellikleriyle sektörde farklılaşıyoruz. Özel bankacılık, fon yönetimi ve yatırım faaliyetlerini tek çatı altında toplamanın yarattığı sinerjinin güçlü rüzgarını arkamıza alarak, tüm yatırım hizmetlerinde olduğu gibi özel sektör borçlanma araçları piyasasında da en etkin kurumlardan biri haline geldik. Çalışmalarımızın sektörün saygın platformlarınca ödüllendirilmesi ailemizi gururlandırıyor. Sermaye piyasalarındaki birikimimiz ve alanında deneyimli çalışan kadromuzla pandemi koşullarında aynı kalitede hizmet vermeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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