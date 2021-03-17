Son Dakika | Denizlispor kazanmak zorunda

Son dakika gelişmesine göre SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor, pazar günü direkt rakiplerinden Medipol Başakşehir önünde evinde hayati öneme sahip bir 90 dakikaya çıkacak.

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor, pazar günü direkt rakiplerinden Medipol Başakşehir önünde evinde hayati öneme sahip bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde kurtuluş barajının 5 puan gerisinde 24 puanla sondan ikinci sırada olan yeşil-siyahlı ekip, 29 puan ve averaj farkıyla düşme hattındaki rakibini yenip yarışta umudunu artırmaya çalışacak.

Denizlispor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibi önünde ikili averaj üstünlüğünü de eline almak istiyor. Mağlubiyet durumunda ise Denizli'nin işi daha da zorlaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde iç sahada son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlı ekip, zorlu 90 dakika öncesi iç sahada son haftalardaki formuna güveniyor. Kutlu, Başakşehir'i dün uzatmada 3-2 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş maçında yakından takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT