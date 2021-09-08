Son dakika... Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti

Son dakika... Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Ersin Düzen'den Şenol Güneş'e olay istifa çağrısı: Z raporunu alsak mı artık hocam!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Defne Samyeli Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Max Meyer Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:10:21. #1.16#

title