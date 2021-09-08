Son dakika... Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti

Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek